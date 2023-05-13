Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1973

Дочь: Крылова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Нагаев Виталий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрийчук Анна Витальевна

Отец ребёнка: Нагаев Виталий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагаев Роман Витальевич

Отец ребёнка: Нагаев Виталий Викторович