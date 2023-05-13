Нагаева (Шарыпова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1973
Дочь: Крылова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Нагаев Виталий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрийчук Анна Витальевна
Отец ребёнка: Нагаев Виталий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нагаев Виталий Викторович