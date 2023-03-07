Колупаев Спиридон Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Спиридон Яковлев

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Место рождения

Пушкаревская

Дата рождения

06.12.1837 ст.

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1837 ст.

Отец: Колупаев Яков Иванов

Мать: Колупаева Ирина Кириллова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Колупаев Савва Спиридонов

Мать ребёнка: Колупаева Степанида Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Степанида Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858
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