Колупаев Спиридон Яковлев
Место рождения
Дата рождения06.12.1837 ст.
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1837 ст.
Отец: Колупаев Яков Иванов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Колупаев Савва Спиридонов
Мать ребёнка: Колупаева Степанида Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858