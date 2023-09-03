Парфёнова (Ерёмина) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1940
Отец: Ерёмин Павел Фёдорович
Мать: Ерёмина Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
09.10.1964
Дочь: Васильева Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Макарович
Рождение ребёнка
24.01.1971
Сын: Мотахин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Мотахин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно