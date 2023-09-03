Парфёнова (Ерёмина) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова (Ерёмина) Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

УВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1940

Отец: Ерёмин Павел Фёдорович

Мать: Ерёмина Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
09.10.1964

Дочь: Васильева Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Макарович

Рождение ребёнка
24.01.1971

Сын: Мотахин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Мотахин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотахин Владимир Александрович

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