Стефанида Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кирилл Иванов
Мать: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Иовова
Отец ребёнка: Иов Антонов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Иовов
Отец ребёнка: Иов Антонов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анастасия Иовова
Отец ребёнка: Иов Антонов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Вукол Иовов
Отец ребёнка: Иов Антонов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Иовова
Отец ребёнка: Иов Антонов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Михаил Иовов
Отец ребёнка: Иов Антонов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Григорий Иовов
Отец ребёнка: Иов Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1847