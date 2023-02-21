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Стефанида Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кирилл Иванов

Мать: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Иовова

Отец ребёнка: Иов Антонов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Иовов

Отец ребёнка: Иов Антонов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анастасия Иовова

Отец ребёнка: Иов Антонов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Вукол Иовов

Отец ребёнка: Иов Антонов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Иовова

Отец ребёнка: Иов Антонов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Михаил Иовов

Отец ребёнка: Иов Антонов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Григорий Иовов

Отец ребёнка: Иов Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1847
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