Володин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Григорий

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Место рождения

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Володин Константин

Мать: Володина ?

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Неизвестно
Володин Григорий Константинович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Кардеевка Дата призыва: Владивостокский ГВК, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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