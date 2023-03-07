Володин Григорий
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Володин Константин
Мать: Володина ?
Военная служба
Неизвестно
Володин Григорий Константинович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Пензенская обл., Башмаковский р-н, с. Кардеевка Дата призыва: Владивостокский ГВК, ... Показать все
Смерть
Неизвестно