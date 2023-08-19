Сарапулов Виталий Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1937
Рождение ребёнка
06.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарапулова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарапулова Алевтина Михайловна
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
геофизик