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Сарапулов Виталий Андреевич

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Место рождения

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.05.1937

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1937

Отец: Сарапулов Андрей Иванович

Мать: Сарапулова Надежда Сергеевна

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарапулова Алевтина Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарапулова Алевтина Михайловна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
геофизик
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