Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1973

Сын: Круподер Егор Владимирович

Отец ребёнка: Круподер Владимир Александрович

Рождение ребёнка
09.10.1975

Сын: Круподер Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Круподер Владимир Александрович

Развод
1985

Муж: Круподер Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круподер Владимир Александрович

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