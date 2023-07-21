Круподер (Талбаева) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1973
Сын: Круподер Егор Владимирович
Отец ребёнка: Круподер Владимир Александрович
Рождение ребёнка
09.10.1975
Сын: Круподер Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Круподер Владимир Александрович
Развод
1985
Бракосочетание
Неизвестно