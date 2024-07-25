Шориков Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шориков Дмитрий Николаевич

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

15.11.1966

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
2021
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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