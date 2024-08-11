Варанкина Инна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варанкин Леонид Тимофеевич
Отец ребёнка: Варанкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варанкин Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Варанкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варанкина Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Варанкин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варанкин Тимофей
Смерть
Неизвестно