Варанкина Инна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варанкина Инна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варанкин Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Варанкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варанкин Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Варанкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варанкина Людмила Тимофеевна

Отец ребёнка: Варанкин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варанкин Тимофей

Смерть
Неизвестно

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