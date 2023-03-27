Шупик Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шупик Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1985

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.04.1985

Отец: Шупик Владимир Дмитриевич

Мать: не указана