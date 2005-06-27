Шевнина (Лоскутова) Полина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения11.07.1930
Дата смерти27.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1930
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
08.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Николай Гаврилович
Развод
Около 1952
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевнин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Шевнин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Шевнин Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Свеча, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.06.2005
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область