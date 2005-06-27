Шевнина (Лоскутова) Полина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина (Лоскутова) Полина Матвеевна

Место рождения

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.07.1930

Дата смерти

27.06.2005

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

До 1930 г.р.
1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1930

Отец: Лоскутов Матвей Антонович

Мать: Лоскутова Варвара Михайловна

Над Верхотиной Кугунера, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1950

Муж: Попов Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
08.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Николай Гаврилович

Развод
Около 1952

Муж: Попов Николай Гаврилович

Бракосочетание
1953

Муж: Шевнин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевнин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Шевнин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Шевнин Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Свеча, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.06.2005
Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область