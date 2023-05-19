Букалова (Ермолаева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букалова (Ермолаева) Александра Николаевна

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Место рождения

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Ермолаев Николай Михайлович

Мать: Ермолаева Екатерина Архиповна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Около 1904

Муж: Букалов Максим Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1905 ст.

Сын: Букалов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 231, 123 об
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.

Сын: Букалов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 92 об
Рождение ребёнка
22.07.1909

Дочь: Букалова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 465, 26 оборот
Рождение ребёнка
01.04.1911

Дочь: Букалова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4 дело 498, 118 оборот
Рождение ребёнка
16.07.1912 ст.

Сын: Букалов Леонтий Максимович

Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 582, 32 оборот
Смерть
Неизвестно