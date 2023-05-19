Букалова (Ермолаева) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
Около 1904
Рождение ребёнка
24.10.1905 ст.
Сын: Букалов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович
Фонд Д-60, оп 4, дело 231, 123 об
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.
Сын: Букалов Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 92 об
Рождение ребёнка
22.07.1909
Дочь: Букалова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович
Фонд Д-60, оп 4, дело 465, 26 оборот
Рождение ребёнка
01.04.1911
Дочь: Букалова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович
Фонд Д-60, оп 4 дело 498, 118 оборот
Рождение ребёнка
16.07.1912 ст.
Сын: Букалов Леонтий Максимович
Отец ребёнка: Букалов Максим Михайлович
Фонд Д-60, оп 4, дело 582, 32 оборот
Смерть
Неизвестно