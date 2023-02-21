Абрамов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Иосиф

Абрамов Иосиф

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Абрамов Ермола ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1871

Сын: Абрамов Иуда (Юдай)

Мать ребёнка: Наталья Федотова

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Абрамов Панталемон

Мать ребёнка: Наталья Федотова

Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Абрамов Петр

Мать ребёнка: Наталья Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Марфа

Мать ребёнка: Наталья Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Анастасия

Мать ребёнка: Наталья Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Федотова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close