Абрамов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Абрамов Ермола ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1871
Сын: Абрамов Иуда (Юдай)
Мать ребёнка: Наталья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Абрамов Панталемон
Мать ребёнка: Наталья Федотова
Рождение ребёнка
15.01.1890
Сын: Абрамов Петр
Мать ребёнка: Наталья Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Марфа
Мать ребёнка: Наталья Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Анастасия
Мать ребёнка: Наталья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федотова
Смерть
Неизвестно