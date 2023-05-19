Марфина (Андреева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфина (Андреева) Людмила Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
13.08.1978

Муж: Марфин Александр Евгеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1981

Дочь: Дмитриева Анна Александровна

Отец ребёнка: Марфин Александр Евгеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1984

Дочь: Соколова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Марфин Александр Евгеньевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния