Марфина (Андреева) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.1978
Рождение ребёнка
03.03.1981
Дочь: Дмитриева Анна Александровна
Отец ребёнка: Марфин Александр Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.05.1984
Дочь: Соколова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Марфин Александр Евгеньевич