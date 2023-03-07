Разумов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.02.1892
Дата смерти21.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 1923
Место жительства
С 1932 по 1973
Смерть
21.09.1973