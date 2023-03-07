Разумов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумов Василий Иванович

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Место рождения

Кострома

Дата рождения

07.02.1892

Дата смерти

21.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1892 по 1923
Место жительства
С 1932 по 1973
Смерть
21.09.1973
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