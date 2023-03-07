Менжинский Вячеслав Рудольфович
Место рождения
Дата рождения31.08.1874
Дата смерти10.05.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1907
Швейцария
Место жительства
С 1917
Смерть
10.05.1934
Место жительства
По 1934