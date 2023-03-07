Менжинский Вячеслав Рудольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менжинский Вячеслав Рудольфович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

31.08.1874

Дата смерти

10.05.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1874
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1907
Швейцария
Место жительства
С 1917
Смерть
10.05.1934
Место жительства
По 1934
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