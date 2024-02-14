Адигамов Фатих
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адигамов Фаткулла Фатихович
Мать ребёнка: Адигамова Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адигамов Мансур Фатихович
Мать ребёнка: Адигамова Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Адигамова Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1944
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно