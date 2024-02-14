Адигамов Фатих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адигамов Фатих

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адигамова Салиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адигамов Фаткулла Фатихович

Мать ребёнка: Адигамова Салиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адигамов Мансур Фатихович

Мать ребёнка: Адигамова Салиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адигамов Зуфар Фатихович

Мать ребёнка: Адигамова Салиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адигамова Салиха

Рождение ребёнка
01.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адигамова Салиха

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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