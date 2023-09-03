Филиппова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1907
Дата смерти05.02.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1907
Рождение ребёнка
1931
Сын: Филиппов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.02.1981
Картаёль, Ижемский муниципальный район, Республика Коми