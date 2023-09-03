Филиппова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1907

Дата смерти

05.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1907

Отец: Филиппов Николай Иольевич

Мать: Филиппова Аксинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Филиппов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.02.1981
Картаёль, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
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