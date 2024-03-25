Авдеенко (--) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеенко (--) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеенко Леонтий Никитович

Рождение ребёнка
06.12.1884

Дочь: Авдеенко Варвара Леонтьевна

Отец ребёнка: Авдеенко Леонтий Никитович

Автуничи, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-ZQRP-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XQ8-K7Z4&action=view
Рождение ребёнка
12.08.1887

Сын: Авдеенко Тихон Леонтьевич

Отец ребёнка: Авдеенко Леонтий Никитович

Автуничи, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-FWGN-B?view=index&action=view
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Авдеенко Христина Леонтьевна

Отец ребёнка: Авдеенко Леонтий Никитович

Автуничи, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-8PLG?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XQ7-H4C9&action=view
Рождение ребёнка
25.08.1895

Дочь: Авдеенко Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Авдеенко Леонтий Никитович

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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