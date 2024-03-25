Авдеенко (--) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1884
Дочь: Авдеенко Варвара Леонтьевна
Отец ребёнка: Авдеенко Леонтий Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-ZQRP-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XQ8-K7Z4&action=view
Рождение ребёнка
12.08.1887
Сын: Авдеенко Тихон Леонтьевич
Отец ребёнка: Авдеенко Леонтий Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-FWGN-B?view=index&action=view
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Авдеенко Христина Леонтьевна
Отец ребёнка: Авдеенко Леонтий Никитович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-8PLG?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XQ7-H4C9&action=view
Рождение ребёнка
25.08.1895
Дочь: Авдеенко Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Авдеенко Леонтий Никитович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно