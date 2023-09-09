Клюева Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюева Татьяна Степановна

Клюева Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.

Дочь: Клюева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Клюев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Клюева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Клюев Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close