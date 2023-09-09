Клюева Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.
Дочь: Клюева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Клюев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Клюева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Клюев Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюев Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно