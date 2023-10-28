Сергеев Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности