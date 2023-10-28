Сергеев Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Юрий Анатольевич

Сергеев Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большие Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большие Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большие Бикшихи, Канашский район, Чувашская Республика
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