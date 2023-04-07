Карака (Грицюк) Арына Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грицюк Даниил
Мать: Грицюк Гарпина
Рождение ребёнка
23.03.1923
Дочь: Мороз Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Карака Федор Петрович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Карака Федор Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1931
Дочь: Карака Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Карака Федор Петрович
Смерть
Неизвестно