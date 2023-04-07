Карака (Грицюк) Арына Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карака (Грицюк) Арына Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грицюк Даниил

Мать: Грицюк Гарпина

Рождение ребёнка
23.03.1923

Дочь: Мороз Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Карака Федор Петрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Карака Марк Федорович

Отец ребёнка: Карака Федор Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1931

Дочь: Карака Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Карака Федор Петрович

Смерть
Неизвестно