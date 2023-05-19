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Карпухин Иван Андреев

Место рождения

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпухин Андрей Афанасьев

Мать: Карпухина Анна Леонтьева

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область