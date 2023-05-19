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Карпухин Иван Андреев
Карпухин Иван Андреев
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Место рождения
Котоврас
, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Карпухин Андрей Афанасьев
1876 г.р.
Мать
Карпухина (Бирюкова) Анна Леонтьева
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Карпухин Андрей Афанасьев
Мать:
Карпухина Анна Леонтьева
Котоврас
, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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