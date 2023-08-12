Жихарева (Морозова) Любовь Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жихарева (Морозова) Любовь Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Анна Мефодьевна

Отец ребёнка: Жихарев Мефодий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жихарев Андрей Мефодьевич

Отец ребёнка: Жихарев Мефодий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жихарев Мефодий Петрович

Смерть
Неизвестно
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