Жихарева (Морозова) Любовь Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Анна Мефодьевна
Отец ребёнка: Жихарев Мефодий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жихарев Андрей Мефодьевич
Отец ребёнка: Жихарев Мефодий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно