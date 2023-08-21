Минаков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минаков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минакова Нина Митрофановна
Рождение ребёнка
21.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минакова Нина Митрофановна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно