Минаков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаков Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минаков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минакова Нина Митрофановна

Рождение ребёнка
21.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минакова Нина Митрофановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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