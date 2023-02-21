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Матвей Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1799

Отец: Федор Филонов

Мать: Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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