Обручникова Агрофена Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Обручников Герасим Осипович
Отец ребёнка: Обручников Иосиф Кузьмич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Обручников Иосиф Кузьмич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Обручников Степан Осипович
Отец ребёнка: Обручников Иосиф Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864