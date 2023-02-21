Обручникова Агрофена Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обручникова Агрофена Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Обручников Герасим Осипович

Отец ребёнка: Обручников Иосиф Кузьмич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Обручников Иван Осипович

Отец ребёнка: Обручников Иосиф Кузьмич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Обручников Степан Осипович

Отец ребёнка: Обручников Иосиф Кузьмич

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручников Иосиф Кузьмич

Смерть
После 1864
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