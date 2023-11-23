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Великосельский Гавриил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

(Великосельский) Гавриил Васильевич (1690 — 1788) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Великого Ярославского уезда . В 1783 году уволен за штат. О жене его данных нет. Дети: Евд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марфа Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Между 1745 и 1783
священник
Работа или профессия
1783
уволен за штат
Смерть
1788

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