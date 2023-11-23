Великосельский Гавриил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
(Великосельский) Гавриил Васильевич (1690 — 1788) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Великого Ярославского уезда . В 1783 году уволен за штат. О жене его данных нет. Дети: Евд... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марфа Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Между 1745 и 1783
священник
Работа или профессия
1783
уволен за штат
Смерть
1788