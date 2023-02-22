Леонтьев Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонтьева Евстолия Егоровна
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1986