Леонтьев Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонтьева Евстолия Егоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1986
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