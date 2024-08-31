Савов Филчо Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савов Филчо Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Жил в Болгарии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
05.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова Людмила Андреевна

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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