Савов Филчо Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Жил в Болгарии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
05.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зыкова Людмила Андреевна
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Смерть
Неизвестно