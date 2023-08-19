Чернова (Шалдыбина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1885
Дата смерти16.03.1947
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1885
Отец: Шалдыбин Иван
Мать: Шалдыбина Агриппина
Рождение ребёнка
05.12.1907
Дочь: Цисс Елизавета
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
1909
Сын: Чернов Георгий
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
1914
Сын: Чернов Игнатий
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Бугуруслан
Рождение ребёнка
1917
Сын: Чернов Семен
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Бугуруслан
Рождение ребёнка
1920
Сын: Чернов Александр
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Рождение ребёнка
27.09.1928
Дочь: Солдатова Нина
Отец ребёнка: Чернов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Михаил
Смерть
16.03.1947