Чернова (Шалдыбина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Шалдыбина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1885

Дата смерти

16.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1885

Отец: Шалдыбин Иван

Мать: Шалдыбина Агриппина

Рождение ребёнка
05.12.1907

Дочь: Цисс Елизавета

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Рождение ребёнка
1909

Сын: Чернов Георгий

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чернов Игнатий

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Бугуруслан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Чернов Семен

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Бугуруслан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Чернов Александр

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Рождение ребёнка
27.09.1928

Дочь: Солдатова Нина

Отец ребёнка: Чернов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Михаил

Смерть
16.03.1947
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