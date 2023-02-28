Цветкова Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова Алевтина

Цветкова Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Веселов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Веселов Александр

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