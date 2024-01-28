Бахарева Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Матрена Андреевна

Место рождения

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1735 или 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735 или 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Бахарев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Бахарев Дмитрий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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