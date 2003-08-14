Толстой Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Берлин, Германия

Дата рождения

20.01.1923

Дата смерти

14.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1923

Отец: Толстой Алексей Николаевич

Мать: Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна

Берлин, Германия
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский композитор.
Работа или профессия
Неизвестно
советский физик, российский общественный и политический деятель.
Смерть
14.08.2003
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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