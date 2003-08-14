Толстой Дмитрий Алексеевич
Место рожденияБерлин, Германия
Дата рождения20.01.1923
Дата смерти14.08.2003
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1923
Берлин, Германия
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский композитор.
Работа или профессия
Неизвестно
советский физик, российский общественный и политический деятель.
Смерть
14.08.2003
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния