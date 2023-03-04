Орлов Егор Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Егор Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Орлов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Орлова Параскева Филипова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Орлов Ларион Егорович

Мать ребёнка: Орлова Параскева Филипова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Орлова Параскева Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Параскева Филипова

Смерть
1750
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