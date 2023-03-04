Орлов Егор Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Орлов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Орлова Параскева Филипова
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Орлова Параскева Филипова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Орлова Параскева Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1750