Воронина (Солоделова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1949
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1949
Рождение ребёнка
26.04.1974
Дочь: Васильева Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1975
Дочь: Чукалина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1976
Дочь: Воронина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1979
Дочь: Лазарева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Воронин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1983
Отец ребёнка: Воронин Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1985
Отец ребёнка: Воронин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1989
Отец ребёнка: Воронин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно