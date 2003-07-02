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Шаяхметов Эмиль Фаридович
Шаяхметов Эмиль Фаридович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.03
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шаяхметова Эльмира Рауфовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.03
Отец: не указан
Мать:
Шаяхметова Эльмира Рауфовна
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