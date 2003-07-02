Шаяхметов Эмиль Фаридович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаяхметов Эмиль Фаридович

Шаяхметов Эмиль Фаридович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.03

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.03

Отец: не указан

Мать: Шаяхметова Эльмира Рауфовна