Волынкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Волынкина Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Волынкина Василида Ивановна

Мать ребёнка: Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна

Смерть
После 1890
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