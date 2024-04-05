Волынкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Волынкина Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Волынкина Василида Ивановна
Мать ребёнка: Овчинникова Волынкина Евдокия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1890