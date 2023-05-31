Воронков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Воронкова Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронич Вера Борисовна

Мать ребёнка: Воронкова Зоя Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Зоя Степановна

Смерть
Неизвестно