Стрельцова Евфросинья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1882
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев
Рождение ребёнка
20.07.1885
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев
Рождение ребёнка
19.09.1893
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев
Рождение ребёнка
01.10.1894
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев
Рождение ребёнка
02.12.1895
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Стрельцов Григорий Иванов
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев