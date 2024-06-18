Стрельцова Евфросинья Степанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцова Евфросинья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1882

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев

Рождение ребёнка
20.07.1885

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев

Рождение ребёнка
19.09.1893

Сын: Стрельцов Сергий Иванов

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев

Рождение ребёнка
01.10.1894

Сын: Стрельцов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев

Рождение ребёнка
02.12.1895

Сын: Стрельцов Николай Иванов

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев

Рождение ребёнка
1907

Сын: Стрельцов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Меньшой Дмитриев

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