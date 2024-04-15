Котенко Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
04.11.1884 ст.
Мать ребёнка: Котенко Мария Григорьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
29.05.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодосия Ивановна Или Ефимовна Черненко Или Котенко
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Котенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
12.06.1891 ст.
Дочь: Котенко Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Котенко Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
19.11.1894 ст.
Сын: Котенко Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Котенко Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно