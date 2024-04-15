Котенко Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1884 ст.

Сын: Котенко Павел Иванович

Мать ребёнка: Котенко Мария Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G5-D?i=344&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
29.05.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодосия Ивановна Или Ефимовна Черненко Или Котенко
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.

Сын: Котенко Емельян Иванович

Мать ребёнка: Котенко Мария Григорьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.06.1891 ст.

Дочь: Котенко Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Котенко Мария Григорьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
19.11.1894 ст.

Сын: Котенко Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Котенко Мария Григорьевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Мария Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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