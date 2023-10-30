Ивушкина Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивушкина Марья Иванова

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина Лукьянова

Отец ребёнка: Ивушкин Лукьян Ефремов

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ивушкин Иов Лукьянов

Отец ребёнка: Ивушкин Лукьян Ефремов

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Лукьян Ефремов

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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