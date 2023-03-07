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Фалалеев Семен Васильев

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Место рождения

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Фалалеев Василий Григорьев

Мать: Фалалеева Марья Тимофеева

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Степанида Семенова

Мать ребёнка: Фалалеева Марина Петрова

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Фалалеев Николай Семенов

Мать ребёнка: Фалалеева Марина Петрова

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалалеева Марина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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