Фалалеев Семен Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Степанида Семенова
Мать ребёнка: Фалалеева Марина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Фалалеева Марина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фалалеева Марина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762