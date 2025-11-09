Нащокин Виктор Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Нащокин Виктор Павлович

Автор
АО
Орлова А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Нащокин ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Орлова (Нащокина) Анастасия Викторовна30.01.1982 г.р.
Нащокина Виктория ВикторовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нащокин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нащокина Виктория Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1982

Дочь: Орлова (Нащокина) Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Нащёкина (Ходькина) Надежда Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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