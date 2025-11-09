Нащокин Виктор Павлович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецНащокин ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Орлова (Нащокина) Анастасия Викторовна30.01.1982 г.р.
Нащокина Виктория ВикторовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нащокин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нащокина Виктория Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1982
Дочь: Орлова (Нащокина) Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Нащёкина (Ходькина) Надежда Афанасьевна
Смерть
Неизвестно