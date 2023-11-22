Tretyakova Mokryda
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Tretyakov Ivan
Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tretyakov Peter
Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Nadezhda
Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tretyakov Vasiliy
Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim
Смерть
Неизвестно