Tretyakova Mokryda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tretyakova Mokryda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Tretyakov Ivan

Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tretyakov Peter

Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Nadezhda

Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tretyakov Vasiliy

Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Tretyakov Gerasim

Смерть
Неизвестно
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