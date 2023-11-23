Андрей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Алексей Григорьевич

Мать: Мавра Сергеева

Андрей Алексеевич (1770 — ?) Родился в семье пононмаря села Ильинского (Малаховской волости) Романов-Борисоглебского уезда Алексея Георгиевича. В 1785 году определен дьячком к церкви села Воскресенско... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брянцева Дарья Андреева

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1804

Сын: Егор Андреев

Мать ребёнка: неизвестно

Егор Андреевич (1804 - ?) Родился в семье дьячка села Воскресенского в Куклином Углу Даниловского уезда Андрея Алексеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Клавдия Андреевна (1804-?). О детях... Показать все
Смерть
Неизвестно

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