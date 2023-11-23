Андрей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Алексей Григорьевич
Мать: Мавра Сергеева
Андрей Алексеевич (1770 — ?) Родился в семье пононмаря села Ильинского (Малаховской волости) Романов-Борисоглебского уезда Алексея Георгиевича. В 1785 году определен дьячком к церкви села Воскресенско... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брянцева Дарья Андреева
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Егор Андреев
Мать ребёнка: неизвестно
Егор Андреевич (1804 - ?) Родился в семье дьячка села Воскресенского в Куклином Углу Даниловского уезда Андрея Алексеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Клавдия Андреевна (1804-?). О детях... Показать все
Смерть
Неизвестно