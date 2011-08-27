Новикова (Бобренёва) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Бобренёва) Зинаида Ивановна

Место рождения

совхоз Ревякино Шкирятовский район Тульской области

Дата рождения

22.05.1931

Дата смерти

27.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1931

Отец: Бобренев Иван Абрамович

Мать: Бобренева Александра Клементьевна

совхоз Ревякино Шкирятовский район Тульской области
Рождение ребёнка
30.09.1956

Дочь: Павлова Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Новиков Олег Степанович

пос.Краскино Хасанского р-на Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Вадим Олегович

Отец ребёнка: Новиков Олег Степанович

Смерть
27.08.2011
г.Днепропетровск Украина