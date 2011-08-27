Новикова (Бобренёва) Зинаида Ивановна
Место рождениясовхоз Ревякино Шкирятовский район Тульской области
Дата рождения22.05.1931
Дата смерти27.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1931
совхоз Ревякино Шкирятовский район Тульской области
Рождение ребёнка
30.09.1956
Дочь: Павлова Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Новиков Олег Степанович
пос.Краскино Хасанского р-на Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Олег Степанович
Смерть
27.08.2011
г.Днепропетровск Украина