Мария Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Лаврентьева

Отец ребёнка: Хахалин Лаврентий Никифоров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ефимий Лаврентьев

Отец ребёнка: Хахалин Лаврентий Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахалин Николай Лаврентьев

Отец ребёнка: Хахалин Лаврентий Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахалин Лаврентий Никифоров

Смерть
Неизвестно
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