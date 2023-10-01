Мария Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Лаврентьева
Отец ребёнка: Хахалин Лаврентий Никифоров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ефимий Лаврентьев
Отец ребёнка: Хахалин Лаврентий Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хахалин Николай Лаврентьев
Отец ребёнка: Хахалин Лаврентий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно