Шаковец Леонид Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти27.02.2016
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Рождение ребёнка
06.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахская ССР, г. Джамбул
Рождение ребёнка
27.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.02.2016
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область