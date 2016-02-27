Шаковец Леонид Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаковец Леонид Фёдорович

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Место рождения

Холхолица, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

27.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Шаковец Фёдор Семёнович

Мать: Шаковец Евгения Васильевна

Холхолица, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахская ССР, г. Джамбул
Рождение ребёнка
27.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борисов, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Борисов, Борисовский район, Минская область
Смерть
27.02.2016
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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