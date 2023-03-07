Иванов Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Иванов Филипп Павлович
Мать: Иванова Анна Кириановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Фекла Силуановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Фекла Силуановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Силуановна
Смерть
Неизвестно