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Иванов Сергей Филиппович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Иванов Филипп Павлович

Мать: Иванова Анна Кириановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Фекла Силуановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Фекла Силуановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Силуановна

Смерть
Неизвестно
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